Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТелеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
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Ван Бастена отстранили на неделю за нацистское приветствие в эфире

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