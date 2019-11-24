Футбол
Евро-футбол.руТелеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире
Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
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Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие
Чемпионатвчера в 15:25
СМИ: Ван Бастена оштрафовали в размере недельной зарплаты за нацистское приветствие
Sportbox.RUвчера в 18:31
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