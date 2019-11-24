Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТелеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Евро-футбол.ру15:38

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Sportbox.RU23 ноября в 17:30

Ван Бастен на неделю отстранен от работы на FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире

Sport24.ru14:58

Легенда футбола Нидерландов попросил прощения за нацистское приветствие

Газета.Ruвчера в 06:46

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Матч ТВ23 ноября в 17:30

Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие

Чемпионат15:25

Ван Бастен извинился за нацистское высказывание

Спорт-Экспресс23 ноября в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Армия и оружие

В Донбассе прошли танковые учения ВСУ

ИА Новороссия 15:09
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили.
Российская газета 12:54
Экономика

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
RT на русском 03:32
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Наука

В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Дни24 04:42
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие

Запущенный Минобороны военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк.
RT на русском 15:33
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Музыка

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

В Тбилиси у здания парламента началась массовая акция протеста

ФАН 10:09
Футбол

«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
Sportbox.RU 16:51
Общество

В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

Московский Комсомолец 23 ноября в 05:50
Политика

Александр Беглов провел ротацию подчиненных

В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой.
Коммерсантъ 15:02
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

Операторы связи предложили законодателям вывести технологию IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания) из единой системы онлайн-трансляции телеканалов, следует из их писем главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой (" Ведомости" ознакомились с копиями обращений).
Ведомости 16:49
Авто

В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 02:13
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
РИА Новости 05:04
Наука

Ученые научились «зеленому» синтезу аммиака

Ученые извлекли из-подо льда в Антарктиде керн возрастом 2 млн лет.
Хайтек 16:09
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 10:12
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Ранее стало известно, что в 2019 г. долговая нагрузка населения России стала максимальной за последние 7 лет – 10,6%.
ТВК 22 ноября в 22:00
Культура

В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Piter.tv 07:59
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
RT на русском 11:48
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Технологии

Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только

Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы.
3DNews 02:38
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марко ван Бастен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является техническим директором ФИФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное