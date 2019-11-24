Футбол
Евро-футбол.руТелеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире
Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
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В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили.
Экономика
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Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
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Запущенный Минобороны военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
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«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений
«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
Общество
В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Политика
Александр Беглов провел ротацию подчиненных
В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
Операторы связи предложили законодателям вывести технологию IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания) из единой системы онлайн-трансляции телеканалов, следует из их писем главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой (" Ведомости" ознакомились с копиями обращений).
Авто
В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Наука
Ученые научились «зеленому» синтезу аммиака
Ученые извлекли из-подо льда в Антарктиде керн возрастом 2 млн лет.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Ранее стало известно, что в 2019 г. долговая нагрузка населения России стала максимальной за последние 7 лет – 10,6%.
Культура
В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Технологии
Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только
Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.