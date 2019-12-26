Общество

ВедомостиВедомостиТелеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по 1,1 млрд рублей

Наибольшую сумму на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах получат «Спас» и «Пятница»: 1,107 млрд и 1,103 млрд руб. соответственно. У других вещателей размер субсидии колеблется от 684,4 млн до 755 млн руб.
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Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд

РБК08:26

Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат по миллиарду рублей из бюджета

URA.Ru10:01

Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по 1,1 млрд рублей

Ведомости10:04

Государство даст миллиард рублей православному телеканалу

Lenta.ru10:27

Телеканал «Спас» получит от государства 1,1 млрд рублей

ЗакC.Ру10:40

Православный телеканал «Спас» получит из бюджета 1,1 млрд рублей

Афиша Daily10:31
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Российский федеральный музыкальный телеканал. Первоначально объём музыкального вещания составлял 70% русских и 30% зарубежных видеоклипов. В 2010-2012 годах «Муз-ТВ» вещал в формате молодёжного развлекательного телеканала о популярной культуре в кабельных, спутниковых и эфирных сетях. После ребрендинга 16 сентября 2012 года в 12:00 «Муз-ТВ» «переехал» на новую частоту, поменяв концепцию обратно на «музыкальную». В этот момент на его «старых» частотах появился новый телеканал «Ю». А с декабря того же года «Муз-ТВ» стал снова эфирным, получив позицию во втором мультиплексе.
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