Общество
ВедомостиТелеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по 1,1 млрд рублей
Наибольшую сумму на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах получат «Спас» и «Пятница»: 1,107 млрд и 1,103 млрд руб. соответственно. У других вещателей размер субсидии колеблется от 684,4 млн до 755 млн руб.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Единоборства
Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Происшествия
В Швейцарии и Австрии снежные лавины сошли на склоны с туристами
Сразу несколько мощных снежных лавин сошли на горнолыжных курортах Швейцарии и Австрии.
Фигурное катание
Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Экономика
Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Путин и премьер Италии Конте обсудили ситуацию в Ливии
Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которого стороны обсудили ситуацию в Ливии.
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Наука
Ученые выяснили, достаточно ли энергии для собственного существования вырабатывает человечество
Ученые из Международного института прикладного системного анализа в Австрии подсчитали, соответствуют ли объемы производимой на Земле энергии нуждам человечества.
Политика
Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США в отношении СП-2
Россия по принципу взаимности ответит на санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 26 декабря, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
В бундестаге заявили о капитуляции ФРГ перед США
Правительство Германии "капитулировало" перед Соединенными Штатами из-за газопровода "Северный поток-2", заявил представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетическим вопросам Штеффен Котре.
Армия и оружие
У гиперзвукового «Циркона» появится новая версия
Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит сухопутную версию.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына
В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Авто
Названы самые распространенные в России марки грузовиков
По данным агентства «Автостат», в нашей стране числится 3 768 700 грузовиков, из которых 60% приходится на модели «КамАЗа».