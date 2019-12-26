Наибольшую сумму на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах получат «Спас» и «Пятница»: 1,107 млрд и 1,103 млрд руб. соответственно. У других вещателей размер субсидии колеблется от 684,4 млн до 755 млн руб.

Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по 1,1 млрд рублей

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