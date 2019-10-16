Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТелеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании

Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.
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СМИ: телемагазины активизировали переговоры с операторами о снижении выплат за присутствие в сети

Telesputnik.ru03:31

Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании

Коммерсантъвчера в 18:30

«Коммерсантъ»: продажи «магазинов на диване» достигли минимума за пять лет

Ведомости02:42

Летние продажи телемагазинов оказались самыми низкими за пять лет

Adindex.ru03:29
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал вчера в 05:47
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Дженнифер Энистон завела инстаграм

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме.
Газета.Ru вчера в 16:17
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Кино

Автор романа «Текст» хотел поменять Петрова и Янковского ролями

Именно автор книги написал сценарий для картины, в которой главную роль исполнил Александр Петров.
Телепрограмма 14 октября в 12:38
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.
РБК 04:10
Армия и оружие

Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже

Rambler News Service 03:08
Финансы

Курс доллара опустился до 64,29 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС вчера в 03:07
Политика

В МИД России опровергли звонок Лаврова Макею

В МИД России опровергли информацию о том, что глава ведомства Сергей Лавров якобы звонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею, так как посольство России в республике не справляет со своими обязанностями.
Московский Комсомолец 03:57
Политика

В ООН рассказали о пытках Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Происшествия

Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой

Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник вчера в 06:39
Политика

Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 14 октября в 09:40
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Экономика

Бюджетную и налоговую политику РФ скорректируют

Документ опубликован на сайте министерства 3 октября, в нем содержатся основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на плановый период до 2022 года.
Бизнес.Ру вчера в 08:27
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на «проблемные» двигатели

Discover24 04:13
Здоровье

В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год

Москва 24 вчера в 20:45
Политика

Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ

В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
ForPost 02:45
Футбол

КНДР и Южная Корея сыграли первый футбольный матч за 29 лет

Взгляд.ру вчера в 07:11
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:41
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Космос

Термоядерный взрыв в центре Галактики снял российский телескоп

LentaChel.ru вчера в 23:32
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