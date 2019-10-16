Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.

с чего всё началось

Некоторые операторы завышают оценки своей абонентской базы на фоне ее оттока, уверен господин Фролов. Кроме того, телемагазины стремятся заложить риск ухода абонентов платного ТВ в связи с переходом на эфирное цифровое вещание.

Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Происшествия Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, ожидая конца света 13 октября текущего года в провинции Дренте в Нидерландах на одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которой на протяжении девяти лет скрывались в подвале, ожидая наступление конца света.

Футбол Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке В субботу «Ростов» приедет в Санкт-Петербург. А пока Эльдор не уехал в классный европейский клуб, пора осмыслить карьеру нападающего в РПЛ.

Политика Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде Отвечая на вопрос журналистов, не расстроило ли президента некачественное исполнение гимна, Песков назвал эту ситуацию сильно преувеличенной.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Политика Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии Вопрос о создании "зеленой" партии в повестке дня Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия СК задержал главу администрации Новочеркасска Главное следственное управление Следственного комитета России (СКРФ) задержало главу администрации города Новочеркасск Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки.

Политика Машины с надписью ДПС сопроводили кортеж Путина в ОАЭ Автомобили Mercedes с надписью ДПС сопроводили кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего 15 октября с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

Происшествия В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.

Шоу-бизнес В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.

Политика Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера Горсовет призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия украинского президента Владимира Зеленского в его «деятельности на пути возвращения мира на Украину», а также отозвать решения о недопущении формулы Штайнмайера.

Кино КиноАнонс. Фильмы второй половины октября 2019 года Октябрь 2019 года начался очень бодро - с рекордов, которые установил уже в первые дни проката фильм "Джокер".

Экономика Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.