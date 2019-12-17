Общество
RT на русскомТелеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копии писем.
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с чего всё началось
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей.РБКвчера в 11:18
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С 25 декабря трансляция телеканалов в Сети будет осуществляться по новым условиям
Газета.Ruвчера в 12:01
НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете
Интерфаксвчера в 15:43
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