Общество

РБКРБКТелеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

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В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

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Из-за широкомасштабной наступательной операции, проводимой при непосредственном руководстве российских военных из ЧВК «Вагнер», американский спецназ пришлось экстренно эвакуировать из Триполи на большом военно-транспортном самолёте.
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