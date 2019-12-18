Общество
РБКТелеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей.РБКвчера в 11:18
Подробнее о событии
Показать все источники
НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете
Интерфаксвчера в 15:43
С 25 декабря трансляция телеканалов в Сети будет осуществляться по новым условиям
Газета.Ruвчера в 12:01
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Общество
Госдума одобрила ускоряющие расселение аварийного жилья поправки
Госдума одобрила во втором чтении поправки, вносящие изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Общество
В России за год стало на два миллиона больше «невыездных» должников
Судебные приставы за текущий год вынесли почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Армия и оружие
В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Специалисты проекта "Кино Mail.ru" провели опрос, в ходе которого было установлено, какие фильмы российскому зрителю больше всего понравились в текущем году.
Единоборства
Обновленный рейтинг UFC: Петр Ян и Забит Магомедшарипов вошли в топ-3
В полулегком весе Забит Магомедшарипов поднялся на строчку и тоже занял третью позицию.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
Стало известно, когда завершится строительство «Северного потока-2»
По информации пресс-службы Nord Stream 2, компания планирует завершить газопровод "Северный поток -2" за несколько месяцев, однако в организации не намерены спекулировать о сроках окончания строительства проекта, информирует Российский Диалог.
Футбол
Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»
Хоккей
Свечников забросил чудо-гол из-за ворот в матче НХЛ
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Хоккей
«Спартак» разгромил «Витязь» в КХЛ, Юньков установил рекорд сезона
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Toyota Raize сделан на базе Daihatsu Rocky, но здесь доработали дизайн и характеристики.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Технологии
Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми
Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Экономика
Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Общество
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Происшествия
Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.