Общество
Моя Москва.онлайнТелеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы просят с 1 февраля вести трансляцию через платформу «Витрина ТВ». Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письма, направленные телеканалами.
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с чего всё началось
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей.РБКвчера в 11:18
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С 25 декабря трансляция телеканалов в Сети будет осуществляться по новым условиям
Газета.Ruвчера в 12:01
НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете
Интерфаксвчера в 15:43
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