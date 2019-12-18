Общество

РИА НовостиРИА НовостиТелеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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с чего всё началось

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК11:18

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Российские телеканалы потребовали от операторов связи прекратить трансляцию эфира в интернете

Эхо Москвы18:03

НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете

Интерфакс15:43

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

РБК11:18

Медиахолдинги выдвинули требования к операторам связи

Коммерсантъ12:48

Телеканалы готовы отключить операторов связи от онлайн-трансляций

Ведомости12:31

С 25 декабря трансляция телеканалов в Сети будет осуществляться по новым условиям

Газета.Ru12:01

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

РИА Новости15:09
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Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
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Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
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Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
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Общество

В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
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Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Матчи 1/16 финала весенней стадии второго по значимости евротурнира пройдут в следующие сроки: первые встречи будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года.
Вести.Ru вчера в 07:25
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
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Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Коммерсантъ вчера в 07:10
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

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В Петербурге провели акцию против радиоактивных отходов

Акции против "Урановых хвостов" неоднократно устраивали в Санкт-Петербурге.
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Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни

Изменения во внешности Марины Хлебниковой многие поклонники певицы списывали на последствия смерти первого мужа.
Актуальные Новости вчера в 06:08
Происшествия

Экс‑министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии

РИАМО вчера в 06:45
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В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
REGNUM 21:35
Политика

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.
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Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
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Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
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Общество

Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России

Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Газета.Ru 16:10
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

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Нейтринные коммуникации: как решают проблемы со связью подлодок

Для полноценных коммуникаций приходится использовать более короткие радиоволны диапазона очень низких частот.
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Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Армия и оружие

У ВСУ потери: На карателей опрокинулся танк

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Экономика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК 18:31
Экономика

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
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«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
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