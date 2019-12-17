Общество

РИА НовостиРИА НовостиТелеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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с чего всё началось

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей.
РБК11:18

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Российские телеканалы потребовали от операторов связи прекратить трансляцию эфира в интернете

Эхо Москвы18:03

С 25 декабря трансляция телеканалов в Сети будет осуществляться по новым условиям

Газета.Ru12:01

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

РИА Новости15:09

Медиахолдинги выдвинули требования к операторам связи

Коммерсантъ12:48

Телеканалы готовы отключить операторов связи от онлайн-трансляций

Ведомости12:31

НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете

Интерфакс15:43

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

РБК11:18
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В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.
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Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
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Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»

Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 11:03
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 11:09
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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
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В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
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Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
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Канело отказался от титула, который отобрал у Ковалева

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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
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Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

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Lenta.ru 10:14
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Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе

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«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

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Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
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Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
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Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Как работают Яндекс.Новости?
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