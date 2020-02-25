Общество
REGNUMТелеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Медицинский центр Елены Малышевой не всем по карману, «обычные пенсионеры» могут пойти в бесплатную поликлинику. Таким комментарием врач и телеведущая Малышева ответила в Instagram подписчице, которая посетовала на низкую пенсию своей матери.
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Малышева посоветовала небогатым пенсионерам не ходить в ее медицинский центр
Телеканал 360°вчера в 18:06
Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике
Московский Комсомолецвчера в 17:22
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Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
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Политолог Соскин заявил, что Украина летит в долговую яму вопреки обещаниям Зеленского
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ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
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Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
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Трамп заявил о сговоре разведки и Демократической партии
Демократическая партия и разведка США находятся в сговоре против президента Дональда Трампа.
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Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
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Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа
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Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
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Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
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Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов
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Активы «Евродона» могут купить его конкуренты
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Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
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Дочь Заворотнюк помолилась в Ватикане за здоровье матери
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