Медицинский центр Елены Малышевой не всем по карману, «обычные пенсионеры» могут пойти в бесплатную поликлинику. Таким комментарием врач и телеведущая Малышева ответила в Instagram подписчице, которая посетовала на низкую пенсию своей матери.

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

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