Общество

REGNUMREGNUMТелеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

«Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала женщина. Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница. «Там тоже работают прекрасные кардиологи», — добавила телеведущая.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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