Общество
REGNUMТелеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
«Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала женщина. Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница. «Там тоже работают прекрасные кардиологи», — добавила телеведущая.
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Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Малышева посоветовала небогатым пенсионерам не ходить в ее медицинский центр
Телеканал 360°вчера в 18:06
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