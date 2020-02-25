«Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала женщина. Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница. «Там тоже работают прекрасные кардиологи», — добавила телеведущая.

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

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