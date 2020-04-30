Ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину на 321 тысячу рублей. Причиной стал поврежденный во время потасовки автомобиль Mercedes. Рассмотрение иска начнется 6 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова.

с чего всё началось

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

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