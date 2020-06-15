Шоу-бизнес
Газета.RuТелеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. Об этом она написала в своем Instagram.
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Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Наука
Раскрыт способ защиты от коронавируса в кишечнике
Evo-rus.com 15:39
Футбол
«Севилья» упустила победу над «Леванте»
«Севилья» в матче 29-го тура чемпионата Испании в гостях сыграла вничью с «Леванте» со счетом 1:1. Голы на свой счет записали Люк де Йонг и Диегу Карлос, забивший в свои ворота.
Спорт-Экспресс 15:30
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
Коммерсантъ 12:14
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс 11:15
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Кино
Небула отправила за камнем Души двух влюбленных: случайность или тонкий расчет?
Концовка картины по количеству эмоций все-таки уступила второму акту: поиску Мстителями пяти Камней Бесконечности.
SM News 13 июня в 16:55
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Футбол
Быстров оценил шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от возобновления РПЛ, а также оценил шансы «красно-белых» на вылет в ФНЛ.
Metaratings 15:21
Происшествия
В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг
Газета.Ru 10:43
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала наделение фигуриста Евгения Плющенко статусом тренера сборной России.
РИА Новости 14:47
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
Происшествия
В Липецке 11-летняя девочка утонула в пруду
В Липецке вечером в понедельник, 15 июня, 11-летняя девочка утонула в пруду, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина.
Обозреватель Врн 15:11
Политика
В Госдуме исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной
Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно, о создании каких-либо международных переговорных форматов не может быть и речи, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новости 11:41
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 09:57
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру 13:19
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42