Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuТелеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. Об этом она написала в своем Instagram.
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