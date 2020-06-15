Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. Об этом она написала в своем Instagram.

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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