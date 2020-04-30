По данным Telegram-канала Mash, иск против футболистов - отголосок скандала 2018 года, когда громкие драки в Москве привели Кокорина и Мамаева на скамью подсудимых. Среди пострадавших от рук спортсменов был и водитель Ушаковой Виталий Соловчук.

с чего всё началось

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. Об этом в четверг, 30 апреля, ТАСС сообщили в Савеловском районном суде Москвы.

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

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