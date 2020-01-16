Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТелеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Водонаева посчитала
, что ради этого миллиона с лишним за первого и второго ребёнка нищие жители России и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», бросятся рожать детей.
Царьградвчера в 02:11

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«Рожающее быдло» Водонаевой – новый путь в политику?

Царьградвчера в 02:11

Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»

Телеканал 360°16 января в 09:14

Водонаева призвала «быдло» не рожать ради миллиона

News.ru15 января в 22:22

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru16 января в 02:50

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru16 января в 02:12

Водонаева оценила идеи Путина: «Быдло начнет рожать»

Московский Комсомолец16 января в 02:01

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости16 января в 05:39
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Кино

Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»

Газета.Ru 16 января в 08:15
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Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
RuNews24.ru вчера в 03:27
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром

Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 05:49
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета вчера в 00:34
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Культура

Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Трагическую новость сообщил композитор Александр Журбин, который вместе с Димитриным создал в 1975 году первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика".
Московский Комсомолец 01:14
Армия и оружие

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
Общество

Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля

Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Российская газета вчера в 13:26
Авто

Стала известна дата выхода нового Toyota Harrier

Toyota Harrier нового поколения поклонники японского автопроизводителя ждали еще в прошлом году, однако дебют кроссовера решено было перенести.
CarsWeek.ru вчера в 04:04
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

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НТВ вчера в 11:52
Космос

Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
РИА Новости вчера в 02:04
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском вчера в 12:51
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Врачи назвали противопоказания для крещенских купаний

РБК 01:31
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
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Как проводят православные верующие Крещенский сочельник

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Газета.Ru вчера в 09:17
Футбол

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Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду в интервью «СЭ» подробно рассказал о себе, своих задачах, прокомментировал последние видео и ответил на главную претензию — что якобы он в «Спартаке» по блату.
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Музыка

Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням

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Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
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Халифа Хафтар написал Путину письмо

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REGNUM вчера в 08:15
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