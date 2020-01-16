с чего всё началось

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.

Телеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Культура Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин Трагическую новость сообщил композитор Александр Журбин, который вместе с Димитриным создал в 1975 году первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика".

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Общество Индия приостановила проект Hyperloop Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.

Авто Стала известна дата выхода нового Toyota Harrier Toyota Harrier нового поколения поклонники японского автопроизводителя ждали еще в прошлом году, однако дебют кроссовера решено было перенести.

Политика Министр цифрового развития уйдет в отставку Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.

Космос Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.

Технологии Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7 Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.

Футбол Малколм Баду: «Первая зарплата была 250 евро в месяц» Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду в интервью «СЭ» подробно рассказал о себе, своих задачах, прокомментировал последние видео и ответил на главную претензию — что якобы он в «Спартаке» по блату.