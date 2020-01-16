Общество
Национальная служба новостейТелеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»
О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Водонаева посчитала, что ради этого миллиона с лишним за первого и второго ребёнка нищие жители России и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», бросятся рожать детей.Царьградвчера в 02:11
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Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»
Телеканал 360°16 января в 09:14
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Lenta.ru16 января в 02:50
Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»
URA.Ru16 января в 02:12
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