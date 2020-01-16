Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТелеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Водонаева посчитала
, что ради этого миллиона с лишним за первого и второго ребёнка нищие жители России и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», бросятся рожать детей.
Царьградвчера в 02:11

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«Рожающее быдло» Водонаевой – новый путь в политику?

Царьградвчера в 02:11

Водонаева оценила идеи Путина: «Быдло начнет рожать»

Московский Комсомолец16 января в 02:01

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости16 января в 05:39

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru16 января в 02:50

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru16 января в 02:12

Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»

Телеканал 360°16 января в 09:14

Водонаева призвала «быдло» не рожать ради миллиона

News.ru15 января в 22:22
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Общество

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Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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