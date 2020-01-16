с чего всё началось

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.

Телеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

Армия и оружие Помпео пригрозил Путину и Си Цзиньпину Глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео заявил, что Вашингтон доволен операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и предупредил: подобным атакам могут подвергнуться государственные деятели России и Китая.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Экономика Глава МВФ прогнозирует новую Великую депрессию Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии 1930-х годов, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Политика ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.

Происшествия В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.

Политика Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Спорт Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Политика Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.

Политика Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

Экономика Россия снова увеличила вложения в госбумаги США Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.