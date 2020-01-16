О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.

Телеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

Общество Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Экономика Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

Экономика Отечественные операторы сотовой связи подняли цены В России стремительно выросли тарифы сотовых операторов. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает информационный портал Лента.ру.