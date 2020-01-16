Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТелеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.
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