Футбол
ИнфоСМИТелеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь. Девушка работала на одном из матчей команды «Наполи», когда ее, проходящую мимо трибуны, фанаты начали настойчиво просить показать грудь.
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Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь
Спорт-Экспрессвчера в 04:47
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РЕН ТВ 08 октября в 12:09
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В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
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