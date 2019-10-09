Футбол

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Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь. Девушка работала на одном из матчей команды «Наполи», когда ее, проходящую мимо трибуны, фанаты начали настойчиво просить показать грудь.
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