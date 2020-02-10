Общество
Lenta.ruТелеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись с ней не попала в эфир, однако распространилась по сети.
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Российская телеведущая расхохоталась, рассказывая о повышении выплат льготникам
Московский Комсомолец03:56
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