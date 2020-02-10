Общество

Lenta.ruLenta.ruТелеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись с ней не попала в эфир, однако распространилась по сети.
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Ведущая программы «Вести Приморье» рассмеялась во время выпуска новостей, рассказывая о повышении соцвыплат льготникам

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Российская телеведущая расхохоталась, рассказывая о повышении выплат льготникам

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Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях. Ее можно понять

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URA.Ru05:01

Ведущая «Вестей» рассмеялась, читая новость о повышении льгот в России на 3%

Znak.com05:45

Телеведущая рассмеялась в репортаже о льготах в РФ

Рамблер03:42

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Lenta.ru02:53
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Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

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