Общество
Lenta.ruТелеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись с ней не попала в эфир, однако распространилась по сети.
Читать в источнике
Оценить1293
Подробнее о событии
Показать все источники
Российская телеведущая расхохоталась, рассказывая о повышении выплат льготникам
Московский Комсомолец03:56
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Кино
Хоакин Феникс получил премию «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом
Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
Происшествия
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Футбол
«Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену» в мае
В последний раз «Рубин» сыграл на «Ак Барс Арене» в мае прошлого года. Сейчас домашний стадион «Рубина» – «Центральный».
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Экономика
Экономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ
Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.
Здоровье
Врачи назвали 5 продуктов с магнием, предотвращающих инфаркт
Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Общество
Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Армия и оружие
Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков
В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Здоровье
Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей
Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Общество
В столице появятся магазины датского конкурента IKEA
Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Здоровье
В саратовских школах продлили карантин
Завтра, 10 февраля, в школах Саратова продлят карантин по ОРВИ.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Экономика
В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра
Белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.