Общество

Газета.RuГазета.RuТелеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Гость передачи оскорблял присутствующих, едва не избил ведущего и сломал дорогостоящую аппаратуру. Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
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Норкин выгнал из студии НТВ устроившего скандал члена Общественной палаты

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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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