Общество
Газета.RuТелеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Гость передачи оскорблял присутствующих, едва не избил ведущего и сломал дорогостоящую аппаратуру. Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
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«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон
Комсомольская правдавчера в 20:17
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