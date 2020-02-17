Общество
REGNUMТелеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве
В Москве госпитализирован известный шоумен и журналист Дмитрий Дибров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
В Кремле прокомментировали слова судьи КС о правопреемстве СССР
Арановский предложил считать Россию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениями ни «лично», ни в правопреемстве».
Экономика
Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков
Кредитные ставки для застройщиков достигают 12–18%, бизнес попросил проверить случаи завышения ставок.
Армия и оружие
Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Космос
Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год
Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.
Биатлон
Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования
Общество
Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты
Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Происшествия
Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в Китай
«Аэрофлот» принял решение временно внести изменения в расписание полётов в Китай «в связи со снижением спроса».
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Футбол
Кирилл Новиков: «Во втором тайме, по-моему, мы остались в раздевалке»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков остался недоволен игрой команды во втором тайме товарищеского матча против «Сочи» (1:3). Бело-голубые за тайм пропустили три мяча.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Наука
Лучшее за день. 16 февраля
К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Происшествия
Задержанные в Ленобласти полицейские работали в Кузьмолово
Как стало известно «Форпосту» в понедельник, 17 февраля, в посёлке Кузьмолово руководство местного отделения полиции задержали в полном составе.
Наука
75 млн лет назад предки современных птиц стали теплокровными
Конец дебатам: анализ скорлупы древних динозавров позволяет судить об их теплокровности.
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.