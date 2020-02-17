В Москве госпитализирован известный шоумен и журналист Дмитрий Дибров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Космос Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.

Общество Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.

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Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Технологии В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.

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Наука Лучшее за день. 16 февраля К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.

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