Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости. Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

с чего всё началось

Председателем совета Союза виноградарей и виноделов России избран телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Как сообщает корреспондент РБК, об этом на ежегодном собрании организации в Массандре объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который руководил советом ранее.

Общество Бутина объяснила, почему частично признала вину в США Вернувшаяся после заключения в тюрьме Соединенных Штатов россиянка Мария Бутина подчеркнула, что признала вину в нерегистрации иностранным агентом, поскольку ее в любом случае бы признали виновной.

Политика Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.

Космос Опубликован детальный снимок загадочного лунного вещества Китайское космическое агентство опубликовало детальный снимок загадочного вещества, обнаруженного луноходом «Юйту-2» миссии «Чанъе-4» на обратной стороне Луны, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на «Российскую газету».

Общество Дети получат «Фризиум» до конца следующей недели Семьи, которые подтвердили необходимость в незарегистрированном препарате «Фризиум», получат лекарство до конца следующей недели, заявили в Общероссийском народном фронте.

Политика Эрдоган: Турция очистит от курдских формирований северо-восток Сирии Вооруженные силы Турции очистят от членов незаконных вооруженных формирований северо-восток Сирии, если курдские формирования по истечении 150 часов не покинут данные районы.

Здоровье Врач рассказал об опасности чрезмерного потребления кофе Употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Происшествия В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов Фольклорная группа "Сударушки" находилась в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе Алтайского края, где погибли восемь человек, рассказали РИА Новости в Доме Культуры, где занимаются артистки.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.