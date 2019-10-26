Политика
РБКТелеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Председателем совета Союза виноградарей и виноделов России избран телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Как сообщает корреспондент РБК, об этом на ежегодном собрании организации в Массандре объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который руководил советом ранее.
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с чего всё началось
Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости. Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.РИА Новости02:42
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