Общество

Газета.RuГазета.RuТелеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала, на котором работал более десяти лет. По словам шоумена, данное решение было принято по обоюдному согласию. Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
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Дмитрий Шепелев
Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.
— Дмитрий Шепелев, белорусский радиоведущийВзгляд.ру 11:49

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