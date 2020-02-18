Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала, на котором работал более десяти лет. По словам шоумена, данное решение было принято по обоюдному согласию. Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Армия и оружие ЛНР начала наступление в Донбассе Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.

Общество Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети Врач больницы Боткина на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга захотела наказать свою пациентку за негативный отзыв в социальной сети Instagram и подала к ней иск на 350 тысяч рублей.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Экономика Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Армия и оружие В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Биатлон Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Политика В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.