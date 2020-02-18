Общество
Газета.RuТелеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала, на котором работал более десяти лет. По словам шоумена, данное решение было принято по обоюдному согласию. Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Читать в источнике
Оценить58
Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.
— Дмитрий Шепелев, белорусский радиоведущийВзгляд.ру 11:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Культура
Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве
«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».
Политика
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
Происшествия
Появилось видео допроса отца, убившего утюгом младенца в Октябрьске
Подозрение пало на 34-летнего отца. Мужчина признался, что он убил дочь в ночь на 8 февраля.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Общество
Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети
Врач больницы Боткина на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга захотела наказать свою пациентку за негативный отзыв в социальной сети Instagram и подала к ней иск на 350 тысяч рублей.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Армия и оружие
Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе.
Гаджеты
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Армия и оружие
Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу в небе над Европой
К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник.
Авто
КамАЗ показал необычный беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка именуемая «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Биатлон
Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Политика
Владимир Путин поддержал идею об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
Президент поддержал идею отменить комиссии за оплату услуг ЖКХ.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Экономика
Бизнес заказал больше меток для маркировки обуви, чем ожидалось
Более 2 миллиардов кодов для маркировки обуви уже заказал бизнес.