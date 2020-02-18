Общество

Lenta.ruLenta.ruТелеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте Шепелев сообщил, что решение покинуть канал далось ему нелегко, однако отметил, что оно было принято по обоюдному согласию.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

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Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала

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Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

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Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала»

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Дмитрий Шепелев подтвердил, что уволился с Первого канала

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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Газета.Ru10:56

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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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