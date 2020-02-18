Общество
Lenta.ruТелеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте Шепелев сообщил, что решение покинуть канал далось ему нелегко, однако отметил, что оно было принято по обоюдному согласию.
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Здоровье
В России хотят запретить нарушать сроки установления инвалидности
Минздрав совместно с Минтрудом разрабатывают норму, которая запретит нарушать сроки проведения медобследований для установления инвалидности.
Наука
В США хотят использовать саранчу в военных целях
Чтобы насекомое выполняло поставленные перед ним задачи, нервные окончания саранчи предложено связывать с электродами.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Хоккей
Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт
На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Общество
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»
Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Общество
Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды
Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, считает позитивным сигналом получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Армия и оружие
В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
Политика
Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
Политика
Совбез ООН начал заседание по выполнению Минских соглашений
Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке начал открытое заседание посвященное пятой годовщине Минских соглашений.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Общество
Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Шоу-бизнес
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Здоровье
Как регионы обеспечивают льготников лекарствами
В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.