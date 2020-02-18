Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Экономика В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

Политика Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев» Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.

Экономика ФАС разъяснила идею о рыбных аукционах ФАС в рамках инициативы о переходе от исторического принципа на добычу водных биоресурсов к проведению электронных аукционов не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять.

Экономика Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.