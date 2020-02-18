Общество
ТАССДмитрий Шепелев ушел с Первого канала
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Авто
Dacia готовит свой первый электромобиль
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 кг ради роли в фильме
Как сообщает ToDay News Ufa, актер должен похудеть до 39 килограммов. Павел уверяет, что похудение – это тяжелое испытание.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Наука
По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер
Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Технологии
Новая ОС Android позволит запускать игры сразу, не дожидаясь их полной загрузки
На сей раз стало известно, что обновленная файловая система (ФС) позволит играм и другим программам запускаться до полной загрузки приложения на гаджет.
Здоровье
В китайском Ухане главврач госпиталя умер от коронавируса
В Китае скончался 51-летний врач Лю Чжимин, который работал главным врачом госпиталя «Учан» в городе Ухань.
Гаджеты
Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10
Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Технологии
Создан «антишпионский» браслет для подавления микрофонов
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд
В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд.
Единоборства
Эвандер Холифилд рассказал о коронных приемах Фьюри и Уайлдера
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Экономика
ФАС разъяснила идею о рыбных аукционах
ФАС в рамках инициативы о переходе от исторического принципа на добычу водных биоресурсов к проведению электронных аукционов не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Кино
Что сделал продюсер «Сватов», чтобы седьмой сезон все-таки досняли
Политика
Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы
Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.