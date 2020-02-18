Общество

ТАССТАССДмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала»

РБК11:50

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала

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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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