Общество

РИА НовостиРИА НовостиТелеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
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Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала»

РБКвчера в 11:50

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

РИА Новостивчера в 10:53

«Наши пути расходятся»: Шепелев подтвердил уход с Первого канала

Экспресс газетавчера в 10:42

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Lenta.ruвчера в 10:29

Дмитрий Шепелев подтвердил, что уволился с Первого канала

Вокруг ТВвчера в 10:04

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Газета.Ruвчера в 10:56

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

ТАССвчера в 10:39
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Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета вчера в 09:45
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Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
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Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Актуальные Новости вчера в 03:41
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Транспорт

На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов

Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Gazeta.SPb вчера в 23:01
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск вчера в 21:02
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Армия и оружие

Постпред Украины в ООН: «Оккупационные силы на Донбассе затмевают размеры многих европейских армий»

Выступая на заседании Совбеза ООН, г-н Кислица заявил: Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наёмниками в таком объеме, что они теперь затмевают размеры многих европейских армий.
Военное обозрение вчера в 22:20
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
Карелинформ вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака

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ФАН вчера в 05:15
Политика

Reuters: США готовятся вбить электронный клин между Huawei и Тайванем

Введение запрета на поставки любых микросхем китайской Huawei рассматривает американское правительство, сообщил 18 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.
Красная весна вчера в 14:54
Кино

Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных

Вечерний курьер 17 февраля в 06:22
Экономика

На сколько снизят ставку по ипотеке

Партия требует, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%.
Infokam.su 17 февраля в 07:15
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Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
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«Краснодарский каннибал» Бакшеев умер в тюремной больнице

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Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Здоровье

За сутки в Китае от коронавируса излечилось больше людей, чем заболело

В Китае 18 февраля за сутки число вылечившихся от коронавируса превысило количество заболевших, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 22:26
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:57
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Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении

Замглавы департамента охраны объектов культурного наследия Минкульта России Павел Мосолов признал свою вину по делу о хищении 20 млн рублей из бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН вчера в 17:27
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Россияне захотели получать вторую пенсию

О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество

В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
REGNUM вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
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Названы опасные для скачивания приложения

В пример он привел приложение GetContact.
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Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.
Московский Комсомолец 17 февраля в 04:50
Авто

Бренд Kia обнародовал дебютные снимки обновленного Kia Sorento

Концерн Kia обнародовал дебютные официальные фотоснимки Kia Sorento четвертой генерации.
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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