Общество
РИА НовостиТелеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
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Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»
Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Транспорт
На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов
Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Армия и оружие
Постпред Украины в ООН: «Оккупационные силы на Донбассе затмевают размеры многих европейских армий»
Выступая на заседании Совбеза ООН, г-н Кислица заявил: Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наёмниками в таком объеме, что они теперь затмевают размеры многих европейских армий.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Политика
Reuters: США готовятся вбить электронный клин между Huawei и Тайванем
Введение запрета на поставки любых микросхем китайской Huawei рассматривает американское правительство, сообщил 18 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Экономика
На сколько снизят ставку по ипотеке
Партия требует, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Происшествия
«Краснодарский каннибал» Бакшеев умер в тюремной больнице
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Здоровье
За сутки в Китае от коронавируса излечилось больше людей, чем заболело
В Китае 18 февраля за сутки число вылечившихся от коронавируса превысило количество заболевших, пишет РИА Новости.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении
Замглавы департамента охраны объектов культурного наследия Минкульта России Павел Мосолов признал свою вину по делу о хищении 20 млн рублей из бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Общество
Россияне захотели получать вторую пенсию
О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.
Общество
В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Гаджеты
Названы опасные для скачивания приложения
В пример он привел приложение GetContact.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.
Авто
Бренд Kia обнародовал дебютные снимки обновленного Kia Sorento
Концерн Kia обнародовал дебютные официальные фотоснимки Kia Sorento четвертой генерации.