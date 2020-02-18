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Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

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