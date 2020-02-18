Общество

REGNUMREGNUMТелеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала. Об этом он написал сегодня, 18 февраля, на своей странице в социальной сети Instagram. В пресс-службе Первого канала эту информацию подтвердили.
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Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала»

РБК11:50

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала

РИА Новости10:53

«Наши пути расходятся»: Шепелев подтвердил уход с Первого канала

Экспресс газета10:42

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Lenta.ru10:29

Дмитрий Шепелев подтвердил, что уволился с Первого канала

Вокруг ТВ10:04

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Газета.Ru10:56

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

ТАСС10:39
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Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
ТАСС 08:18
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«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно

Чемпионат 18:40
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Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета 04:06
Здоровье

В школах Челябинска продлили карантин

Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, проводится проверка.
Известия 22:36
Общество

Около 400 самолетов 737 MAX проверит Boeing из-за ветоши в баках

Новые самолёты Boeing 737 MAX, произведённые за последние месяцы, проверяются компанией после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы.
REGNUM 21:34
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Политика

Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Lenta.ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило в стране пять фильмов, в том числе один с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.
Взгляд.ру 09:58
Здоровье

В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
РИА Новости вчера в 00:50
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru вчера в 01:46
Армия и оружие

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК 13:16
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Актуальные Новости 03:41
Армия и оружие

ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
РБК 20:16
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

RT на русском 15:14
Происшествия

На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

Газета.Ru 21:22
Армия и оружие

В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет

Актуальные Новости 04:30
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Политика

Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
Газета.Ru 11:50
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa 05:51
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM вчера в 04:51
Наука

В Австралии узнали тайну следов динозавра на потолке пещеры

Австралийские палеонтологи смогли разгадать тайну следов динозавра на потолке австралийской пещеры в городе Маунт-Морган.
МедиаПоток 07:32
Происшествия

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

REGNUM 13:43
Общество

Россияне захотели получать вторую пенсию

О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.
Lenta.ru 18:21
Армия и оружие

Нарушение перемирия в Донбассе вызвало обеспокоенность в ООН

Во вторник, 18 февраля, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила крайнюю обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 15:38
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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