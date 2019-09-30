Политика

Российская газетаРоссийская газетаТелеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина. Причем сделал это лично, по сути, вытолкав гостя в гримерку. Поводом стали грубые высказывания приглашенного эксперта о режиссере Марке Захарове.
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с чего всё началось
Ведущий общественно-политической программы "Время покажет
" на Первом канале Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после его слов о скончавшемся режиссере Марке Захарове.
Московский Комсомолец07:05

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Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

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Изгнанный Шейниным из эфира украинец поблагодарил СМИ за «внимание к своей персоне»

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Шейнин выгнал из студии украинского эксперта после слов о режиссере Захарове

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Телеканал 360°11:51

Телеведущий Шейнин выгнал украинца за слова о покойном Захарове

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Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове

РИА Новости06:14
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Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщает The Verge.
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Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске

Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
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Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

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Происшествия

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В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
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На Украине возбудили дело в отношении Луценко

На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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