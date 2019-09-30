с чего всё началось

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина. Причем сделал это лично, по сути, вытолкав гостя в гримерку. Поводом стали грубые высказывания приглашенного эксперта о режиссере Марке Захарове.

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

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