Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.

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Космос SpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 году Первый пилотируемый полет на космическую станцию должен был состояться в прошлом году, но SpaceX потерпела серьезную неудачу в апреле, когда ее челнок Dragon взорвался во время испытаний, вызвав задержку и возобновления испытаний.

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Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

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