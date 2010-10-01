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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТелеведущий Соловьев отметил: Россия вышла на Евро-2020

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Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.
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Россия разгромила Кипр 5:0 и вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

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