Политика

Газета.RuГазета.RuТелеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, оба региона должны быть тотально блокированы.
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«Хотели Путина – сдыхайте!»: телеведущий из Украины пожелал жителям Крыма и Донбасса смерти

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