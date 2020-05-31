Политика
Газета.RuТелеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, оба региона должны быть тотально блокированы.
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Космос
Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой»
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
News.ru вчера в 12:15
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Наука
Археологи выяснили, почему погибали древние цивилизации
Российская Действительность 13:53
Шоу-бизнес
Николаев необычным способом поздравил Королёву с днём рождения
Певец Игорь Николаев решил оригинальным способом поздравить свою бывшую супругу с 47-летием.
News.ru 09:00
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Армия и оружие
Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию
По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 04:10
Политика
США объявят движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией.
Коммерсантъ 15:08
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 06:45
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Политика
Трамп пригласит Путина на саммит G7
Дональд Трамп кардинально пересмотрел своё отношение к России. Глава Белого дома хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7.
ТВ Центр 04:30
Происшествия
Эксперт увидел признаки инсценировки в нападении на инкассаторов в Красноярске
Вооружённое ограбление инкассаторов в Красноярске вызывает вопросы как к инкассаторам, так и к общей логике произошедшего.
Life.ru вчера в 12:11
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Авто
Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году
Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
Тарантас Ньюс 07:58
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Космос
«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13