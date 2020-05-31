Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, оба региона должны быть тотально блокированы.

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

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