Политика
Газета.RuТелеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, оба региона должны быть тотально блокированы.
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Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ 18:05
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
Общество
Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах
Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации.
Коммерсантъ 18:05
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Культура
Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу
Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России 29 мая в 04:32
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Футбол
Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33
Общество
165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье
Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
РИАМО вчера в 13:00
Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Происшествия
240 человек задержаны в Чикаго во время беспорядков
В Чикаго правоохранители задержали 240 человек во время протестов, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 16:55
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Футбол
Семин поблагодарил Тарасову за поддержку после ухода из «Локомотива»
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выразил слова благодарности заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой за поддержку после его ухода из столичного клуба.
РИА Новости 17:54
Общество
Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
Космос
ПМ: скафандры астронавтов корабля Crew Dragon не для космоса
Скафандры, в которых сегодня американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли должны вылететь с Мыса Канаверал (США) на корабле Crew Dragon к Международной космической станции предназначены исключительно для защиты во время запуска.
Недвижимость.RU вчера в 06:47
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Коммерсантъ 10:40
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Lenta.ru 27 мая в 20:42
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Политика
США поставили Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина»
Соединённые Штаты прислали Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина», чтобы поддержать жителей этой страны в борьбе с коронавирусом.
News.ru 16:22
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30