Происшествия
ИзвестияТело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
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с чего всё началось
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что обвиняемый и убитая им девушка были знакомы с детства, проживали в одном доме, в соседних подъездах.Lenta.ru10:40
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Суд арестовал студента, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Саратове
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