Политика
ИзвестияВ Иран доставили тело генерала Сулеймани
Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что всего в результате удара убито 10 человек, среди которых охранники генерала. Приказ об ударе отдал президент США Дональд Трамп. Комментируя данное решение, американский лидер назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".
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Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати
Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки.
Политика
В Австрии заявили о кибератаке на МИД
МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Происшествия
В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком
Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
Авто
В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации
На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Гаджеты
Apple выпустит два бюджетных смартфона на замену iPhone SE
Американская компания Apple выпустит два бюджетных телефона на замену легендарному iPhone SE.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Гаджеты
Apple разрешила настраивать внешность AirPods при покупке
Бесплатно разрешат добавить различные надписи и рисунки, чтобы получить уникальный продукт.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Армия и оружие
На морском пути в Сирию сломался десантный корабль «Орск»
Речь идет о большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота РФ.
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Здоровье
Онколог назвал единый симптом для всех видов рака
Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Армия и оружие
США начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток.
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Автоспорт
Фернандо Алонсо благополучно завершил первый этап Дакара-2020
На старте Дакаре-2020 произошли первые сходы и поломки Испанский гонщик преодолел 319 км боевой дистанции за 3 часа и 34 минуты, финишировав на 11-м месте среди более чем 80 гонщиков.