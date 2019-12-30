Политика

ИзвестияИзвестияВ Иран доставили тело генерала Сулеймани

Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что всего в результате удара убито 10 человек, среди которых охранники генерала. Приказ об ударе отдал президент США Дональд Трамп. Комментируя данное решение, американский лидер назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Иран доставили тело убитого генерала Сулеймани

Интерфакс02:55

СМИ: тело генерала Сулеймани доставили в Иран

ТАСС01:06

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

Известия00:47

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

Коммерсантъ00:54

В Иране началось прощание с генералом Сулеймани

Москва-Баку.ru00:21

В Иране началась церемония прощания с генералом Сулеймани

RT на русском01:08

Тело Сулеймани доставили в Иран

РБК00:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Шоу-бизнес

Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати

Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки.
Discover24 06:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 06:56
Политика

В Австрии заявили о кибератаке на МИД

МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии.
РИА Новости 06:13
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Происшествия

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
РИА Новости 06:35
Авто

В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации

На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
Актуальные Новости вчера в 09:46
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:45
Общество

МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего

Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Вести.Ru 06:19
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 09:29
Гаджеты

Apple выпустит два бюджетных смартфона на замену iPhone SE

Американская компания Apple выпустит два бюджетных телефона на замену легендарному iPhone SE.
Evo-rus.com вчера в 14:44
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ вчера в 14:19
Гаджеты

Apple разрешила настраивать внешность AirPods при покупке

Бесплатно разрешат добавить различные надписи и рисунки, чтобы получить уникальный продукт.
Ferra вчера в 12:20
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие

На морском пути в Сирию сломался десантный корабль «Орск»

Речь идет о большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота РФ.
56orb.ru 02:58
Космос

Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
N+1 30.12.19 в 19:02
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru 02 января в 12:30
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Армия и оружие

США начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток.
NewInform 05:30
Спорт

На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору

Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Нева Спорт вчера в 17:29
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 01:27
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Мой Брянск вчера в 11:20
Автоспорт

Фернандо Алонсо благополучно завершил первый этап Дакара-2020

На старте Дакаре-2020 произошли первые сходы и поломки Испанский гонщик преодолел 319 км боевой дистанции за 3 часа и 34 минуты, финишировав на 11-м месте среди более чем 80 гонщиков.
Autosport.com.ru 07:37
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное