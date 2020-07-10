Происшествия

ТАССТАССТело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

Спасатели обнаружили в понедельник в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело женщины в рамках операции по поиску пропавшей американской актрисы Наи Риверы. По информации источников портала TMZ в правоохранительных органах, тело принадлежит именно ей.
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Тело найдено в озере в США, где пропала звезда сериала «Хор»

РЕН ТВ17:43

Калифорнийские спасатели обнаружили тело пропавшей на озере актрисы Наи Риверы

Московский Комсомолец17:38

Отец пропавшей актрисы из «Хора» принялся нырять в озеро в поисках дочери

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Радио Комсомольская правда10:51

В США могли найти тело трагически погибшей звезды телесериалов

Росбалт13:59

Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело. Видео

Телеканал 360°06:46
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Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн за провальный фильм «Кома»

Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн рублей после провала фильма «Кома», не окупившегося в кинопрокате.
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Здоровье

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С 13 июля в городской поликлинике авиаграда возобновляются диспансеризация определённых групп взрослого населения и профилактические осмотры.
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Общество

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

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Происшествия

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Lenta.ru 15:39
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Экономика

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов на фоне экологических аварий компании.
Life.ru 16:47
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Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
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Здоровье

На Вологодчине снимают все КПП на въезды в регион и крупные города

В регионе открываются все магазины, независимо от размеров площадей.
Ranpress.ru 09:26
Футбол

Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
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Единоборства

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Общество

В Сулейман-Стальском районе выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Лезги газет 09:17
Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
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Политика

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
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Игры

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Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
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Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
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Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
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Общество

Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Ная Ривера
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Американская актриса и певица, широко известная по своей роли черлидерши Сантаны Лопез в телесериале «Хор».
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