Спасатели обнаружили в понедельник в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело женщины в рамках операции по поиску пропавшей американской актрисы Наи Риверы. По информации источников портала TMZ в правоохранительных органах, тело принадлежит именно ей.

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

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