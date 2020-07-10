Происшествия
ТАССТело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии
Спасатели обнаружили в понедельник в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело женщины в рамках операции по поиску пропавшей американской актрисы Наи Риверы. По информации источников портала TMZ в правоохранительных органах, тело принадлежит именно ей.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Калифорнийские спасатели обнаружили тело пропавшей на озере актрисы Наи Риверы
Московский Комсомолец17:38
Отец пропавшей актрисы «Хора» нырял за ней в озеро, надеясь найти дочь
Радио Комсомольская правда10:51
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн за провальный фильм «Кома»
Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн рублей после провала фильма «Кома», не окупившегося в кинопрокате.
iReactor 07:00
Здоровье
Проведение диспансеризации возобновилось в поликлинике авиаграда
С 13 июля в городской поликлинике авиаграда возобновляются диспансеризация определённых групп взрослого населения и профилактические осмотры.
Авиаград Жуковский 04:50
Общество
В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии
Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов на фоне экологических аварий компании.
Life.ru 16:47
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
Тарантас Ньюс 04:59
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Здоровье
На Вологодчине снимают все КПП на въезды в регион и крупные города
В регионе открываются все магазины, независимо от размеров площадей.
Ranpress.ru 09:26
Футбол
Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Игры
Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward
Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk вчера в 14:24
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Общество
Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36