Армия и оружие

REGNUMREGNUMТело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.
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Комсомольская правда27 октября в 19:24
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