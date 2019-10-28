Армия и оружие
REGNUMТело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.
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Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета вчера в 08:21
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Политика
Украина надеется на взаимовыгодный газовый транзит с Россией
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель прокомментировал прошедшие трехсторонние консультации по газу с Россией и ЕС.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Политика
Лавров оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал печальной ситуацию, если США выйдут из Договора по открытому небу.
ТК Звезда вчера в 13:10
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Российская газета вчера в 05:53
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:30
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Происшествия
Пропавшую под Томском семью с годовалым ребенком нашли
РЕН ТВ вчера в 01:12
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 26 октября в 10:37
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru вчера в 05:31
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
REGNUM вчера в 09:03
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии
ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.
Право.ру вчера в 13:48
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК вчера в 11:34
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04