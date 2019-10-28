Армия и оружие
REGNUMТело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.
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Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская впала в кому на отдыхе в Анталье (Турция) из-за проблем с мозговым кровообращением, ее родным отказали в транспортировке женщины в Россию.
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Сотрудники ФСБ и МВД России провели операцию по задержанию студента Бориса Банина, который занимался подготовкой убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Московской области и в Центральном аппарате МВД.
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Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
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Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
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Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
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Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Технологии
Google заявила о достижении квантового превосходства
Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
Космос
Потенциально опасный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Общество
В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину
Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.
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Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
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11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной тулуп.
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Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.