Армия и оружие
REGNUMТело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности
Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.
Общество
Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете
Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
Общество
Деятели культуры подписали письмо в поддержку историка Дмитриева
Письмо, опубликованное на сайте «Новой газеты», подписали более 200 человек.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Армия и оружие
Столтенберг успокоил Белоруссию по поводу учений НАТО около ее границ
В НАТО сообщили, что их учения не должны вызывать обеспокоенность со стороны Белоруссии, несмотря на то, что учения проводятся у ее границ.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ
Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Интернет
Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10
Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Транспорт
Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети
Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.
Армия и оружие
Минобороны усомнилось в операции США по ликвидации аль-Багдади
Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.