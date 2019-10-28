Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.

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