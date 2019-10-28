Армия и оружие
REGNUMТело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.
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Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Шоу-бизнес
Серябкина прокомментировала сообщения о сердечном приступе у Фадеева
Ранее стало известно, что Максим Фадеев перенёс сердечный приступ. Артисту и продюсеру стало плохо накануне ночью.
Life.ru 12:45
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 13:04
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
Российская газета 02:46
Армия и оружие
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
RT на русском 06:21
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Новые автомобили 07:33
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета 07:18
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 07:25
Происшествия
В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф
Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
ТАСС 05:24
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания 04:53
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ 03:40
Происшествия
Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy
Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
Московский Комсомолец 15:36
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Ugpressa.ru 00:44
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Наука и жизнь 26 октября в 01:00
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета 08:21
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Здоровье
Врачи рассказали об опасности ночных перекусов
Ночные перекусы могут привести к развитию кариеса, поскольку частички пищи хорошо приклеиваются к зубам, — передаёт 360tv слова главврача Домодедовской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина.
Газета Кемерова 15:30
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Наша версия 09:42