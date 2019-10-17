Происшествия

ИзвестияИзвестияТело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС. ЧП произошло в женском туалете, говорится в местных группах в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованных в пабликах, изображена школа в Советском районе Новосибирска.
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«Это конец». Что происходит в школе Новосибирска, где покончила с собой ученица 10-го класса

НГС10:00

Очевидица рассказала, как пытались спасти погибшую новосибирскую школьницу

РИА Новости08:19

Причиной смерти девочки в новосибирской школе мог стать суицид

ТАСС04:46

«Пришла в школу с веревкой, плакала»: стало известно, как прошли последние минуты жизни умершей десятиклассницы

КП - Новосибирск12:30

Новосибирцы обсуждают смерть десятиклассницы в туалете школы №112

ГТРК Новосибирск10:06

Прокуратура проверит новосибирскую школу после смерти ученицы

Тайга.инфо03:55

Девушку вынули из петли в школьном туалете

VN.RU00:40
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Общество

Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон

Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Газета.Ru 13:04
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на проблемные двигатели

32CARS.ru 15 октября в 06:51
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Политика

Европарламент призвал прервать переговоры с Турцией о членстве в ЕС

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.
ТК Звезда 12:56
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Происшествия

Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу

В дагестанском селе Уллуая задержан мужчина, ворвавшийся в школу в маске, с топором и молотком.
Известия 13:25
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru 15 октября в 13:54
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Общество

Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи

iReactor 04:01
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Здоровье

Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов

Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum вчера в 01:55
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Авто

Bentley начинает производство новой Flying Spur

После завершения этапа испытаний, в ходе которого Bentley использовала 142 прототипа автомобиля, которые проехали более 11,6 миллиона км, автопроизводитель начал серийное производство Flying Spur 2020 года.
SpeedMe вчера в 15:19
Экономика

Минэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП.
BFM.ru 06:34
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Политика

Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России

Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.
Газета.Ru 12:37
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Происшествия

Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Общество

Самолет с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не смог сесть в Исламабаде

Британский принц Уильям, в сопровождении супруги Кейт Миддлтон совершающий пятидневный визит в Пакистан, не смог добраться до Исламабада.
Московский Комсомолец 12:50
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
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