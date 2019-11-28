По другой - мальчика убила родная мать. Отец ребенка и его соучастники сейчас находится в Екатеринбурге. А вот мать мальчика, гражданка Беларуси, сбежала на родину.

с чего всё началось

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой религиозной секты, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Свердловской области в четверг, 28 ноября.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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