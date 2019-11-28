Происшествия

ИзвестияИзвестияТело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой религиозной секты, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Свердловской области в четверг, 28 ноября.
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с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

По другой - мальчика убила родная мать. Отец ребенка и его соучастники сейчас находится в Екатеринбурге. А вот мать мальчика, гражданка Беларуси, сбежала на родину.
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Расправу над сыном «радикально верующих» в Екатеринбурге скрывали три недели

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СМИ узнали причину смерти мальчика, убитого в Екатеринбурге

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Наша Газета (г. Екатеринбург)02:15

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Что не так с «сектантской» версией убийства маленького мальчика в Екатеринбурге

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Мать задержали, отец скрылся: что известно об убийстве ребенка в Екатеринбурге

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Известный православный канал заподозрил в убийстве мальчика в Екатеринбурге лжестарцев

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
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Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков

Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
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Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
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ФЦП для Крыма могут снова продлить

Напомним, в прошлом году российское правительство продлило на два года действие федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме

В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
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Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
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Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
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Дерипаску лишили гражданства Кипра

Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
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Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

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NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
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Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

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Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении

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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун»

Украина завершила испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев 28 ноября, сообщили в пресс-службе компании Defense Express.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
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Первые российские электрокары получили бюджетный ценник

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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
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