Происшествия

ИзвестияИзвестияТело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой религиозной секты, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах Свердловской области в четверг, 28 ноября.
Читать в источнике
Комментировать150
с чего всё началось

«Били плетками и засунули кляп в рот»: в Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

В Чкаловском районе Екатеринбурга рано утром было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти.
КП - Екатеринбург02:02

Подробнее о событии

Жуткие подробности убийства ребенка сектантами: пытались воскресить после удушения

Московский Комсомолец13:02

СМИ узнали причину смерти мальчика, убитого в Екатеринбурге

Znak.com11:53

Ребенка замучили еще несколько недель назад: все, что известно о жестоком убийстве мальчика из Белоруссии

66.ru07:44

В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

ТАСС05:53

«Это не секта»: причиной гибели маленького белоруса в Екатеринбурге стало жестокое воспитание

Европейско-Азиатские новости07:48

В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

КП - Екатеринбург09:55

Мать девятилетнего мальчика из Белоруссии, убитого в Екатеринбурге, задержана

Екатеринбург Онлайн11:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Гаджеты

В России появилось игровое кресло за 2,5 млн рублей

Популярная механика 09:00
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

В рамках составления рейтинга лучших новых кроссоверов и внедорожников специалисты учитывали модели только с системой полного привода, а также стоимостью до 1 миллиона рублей.
32CARS.ru 06:58
Происшествия

Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании

Телеканал 360° вчера в 08:00
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО при нападении России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран при возможном нападении России, пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими «Отрядами народной самообороны».
Lenta.ru 26 ноября в 14:57
Армия и оружие

Министр обороны Британии утверждает, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.
ТАСС 17:29
Армия и оружие

Российские ракетные войска вооружили новыми комплексами «Ярс»

На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило свыше 150 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс".
Газета.Ru 17:22
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Происшествия

Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Газета.Ru 13:48
Общество

Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»

Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
РБК 14:59
Культура

Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году

32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Эхо Москвы 12:02
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM 16:40
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета 12:59
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
РБК 11:30
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Финансы

Набиуллина предостерегла банки РФ от операций в евро

Газета.Ru 26 ноября в 04:27
Футбол

«Мальме» дожал киевское «Динамо», забив победный мяч на 96-й минуте

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport 16:55
Недвижимость

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
REGNUM вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Наука

Кишечную палочку научили перерабатывать углекислый газ в биомассу

МедиаПоток 06:27
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
REGNUM 13:45
Политика

Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах

Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
Коммерсантъ 05:27
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM 02:13
Главное