Политика

РосбалтРосбалтВ Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

В город Ахваз на западе Ирана доставили тело генерала Касема Сулеймани — командующего силами специального назначения «Кудс», убитого в результате ракетного удара США в Ираке. Как сообщает агентство ISNA, гроб вынесли из самолета под звуки военного оркестра, тело было завернуто в иранский флаг.
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В Иран доставили тело убитого генерала Сулеймани

Интерфакс02:55

В Иране началась церемония прощания с генералом Сулеймани

RT на русском01:08

Тело Сулеймани доставили в Иран

РБК00:02

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

Коммерсантъ00:54

В Иране началось прощание с генералом Сулеймани

Москва-Баку.ru00:21

СМИ: тело генерала Сулеймани доставили в Иран

ТАСС01:06

Тело погибшего в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани доставлено в Иран

Эхо Москвы00:30
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