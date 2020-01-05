Армия и оружие

РосбалтРосбалтВ Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

В город Ахваз на западе Ирана доставили тело генерала Касема Сулеймани — командующего силами специального назначения «Кудс», убитого в результате ракетного удара США в Ираке. Как сообщает агентство ISNA, гроб вынесли из самолета под звуки военного оркестра, тело было завернуто в иранский флаг.
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Жители Ирана начали прощаться с генералом Сулеймани

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Касем Сулеймани
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