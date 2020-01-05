Армия и оружие
РосбалтВ Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани
В город Ахваз на западе Ирана доставили тело генерала Касема Сулеймани — командующего силами специального назначения «Кудс», убитого в результате ракетного удара США в Ираке. Как сообщает агентство ISNA, гроб вынесли из самолета под звуки военного оркестра, тело было завернуто в иранский флаг.
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Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране
США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10
Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Общество
Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам
Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Здоровье
Роддом в Севастополе оборудуют специальной клиникой для сложных родов
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Шоу-бизнес
У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Гаджеты
У Samsung готовы первые в мире 3-нанометровые транзисторы GAAFET
Год назад компания Samsung рассказала о планах развития технологии полупроводникового производства, которыми предусмотрено начать серийный выпуск продукции по 3-нанометровой технологии GAAFET в 2021 году.
Наука
Группа крови: какие болезни грозят каждому «типу»
Влияние группы крови на риск развития заболеваний сердца изучали ученые из Гарварда.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum выйдет для консолей следующего поколения
Вероятно, авторы имеют в виду вот эти работы писателя: Игру планируют выпустить ориентировочно в 2021-м для всех подходящих консолей и PC — по всей видимости, речь о консолях нового поколения вроде PlayStation 5 и Xbox Series.
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ России
Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников внезапно выросшим бюстом
Ани Лорак удивила своих многочисленных поклонников внезапно выросшим бюстом.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян
Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.