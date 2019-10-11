Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин. Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены.

с чего всё началось

Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки. После пропажи ребенка искали всем городом, но нашли только тело, сообщает телеканал "РЕН ТВ". Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве школьницы в Саратове.

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