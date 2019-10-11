Происшествия
Народные новостиЖители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки. После пропажи ребенка искали всем городом, но нашли только тело, сообщает телеканал "РЕН ТВ". Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве школьницы в Саратове.
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с чего всё началось
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин. Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены.ТАССвчера в 20:09
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
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Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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Авто
АвтоВАЗ: минивэна Lada Van не будет
АвтоВАЗ опроверг информацию о создании нового минивэна на базе Renault Dokker под названием Lada Van.
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие
Появились кадры военной операции Турции в Сирии
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter сообщил о начале военной операции на территории Сирии под названием «Источник мира».
Rambler News Service 09 октября в 12:30
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Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
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Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Lenta.ru вчера в 17:03
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По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
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Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
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По данным ГРУ генштаба ВС РФ, на севере Сирии находятся тысячи боевиков, необходимо мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ для купирования угрозы прихода террористов из САР на территории других стран, заявил президент России Владимир Путин.
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В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
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Гвардиола хочет видеть Руиса в «Манчестер Сити»
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Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
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РИА Новости вчера в 14:02
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WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ
Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.
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