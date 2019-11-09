47news узнал предполагаемый мотив убийства. По предварительным данным 47news, 24-летняя Анастасия Ещенко, ученица доцента Олега Соколова была убита из мелкокалиберного обреза в четверг 7 ноября. Произошло это в квартире учёного на Мойке, 82.

с чего всё началось

Профессор СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки в своей квартире на набережной реки Мойки, рассказал следователям, что убил ее в четверг. Тело пролежало в квартире два дня. При этом в квартире вместе с преподавателем живут и другие люди.

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